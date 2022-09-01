На Луганщині протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків

11:21 23 серпня Київ, Україна

На Луганщині протягом доби відбито наступи ворога.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.



Протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків - скрізь супротивник із значними втратами змушений був відступити - зазначив він.



Гайдай вкотре нагадав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта.