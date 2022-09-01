На Луганщині протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків

На Луганщині протягом доби відбито наступи ворога.
Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
Протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків - скрізь супротивник із значними втратами змушений був відступити - зазначив він.
Гайдай вкотре нагадав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта.
Протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків - скрізь супротивник із значними втратами змушений був відступити - зазначив він.
Гайдай вкотре нагадав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта.
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