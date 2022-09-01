На Луганщині протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків

11:21 23 серпня Київ, Україна

На Луганщині протягом доби відбито наступи ворога.

 
Про це у своєму Telegram повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

Протягом доби відбито наступи ворога з чотирьох напрямків - скрізь супротивник із значними втратами змушений був відступити - зазначив він.

Гайдай вкотре нагадав, що жителі Луганщини відмовляються працювати на окупанта.
 
"Останніми днями ця тенденція посилилася. Людям пропонували важку роботу фактично за мінімальну плату, яку потім ще й не віддавали. А тепер населення дізнається, що російським фахівцям, яких також запрошують на Луганщину для допоміжних робіт, платять у 10-15 разів більше", – розповів голова ОВА.