На Луганщині росіяни провалюють програму "мобілізації" - ГУР

За даними розвідки України, росіяни провалюють програму "мобілізації" на окупованих територіях Луганщини.
Про це повідомляє ГУР Міноборони.
Окрім цього, як повідомляє ГУР, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях Херсонщини та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам.
Так, на зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели в селищі Мирне Херсонської області за участю військових Росії, обговорювалося питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції".. Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.
Так, на зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели в селищі Мирне Херсонської області за участю військових Росії, обговорювалося питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції".. Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.
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