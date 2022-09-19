На Луганщині росіяни провалюють програму "мобілізації" - ГУР

12:28 19 вересня Київ, Україна

За даними розвідки України, росіяни провалюють програму "мобілізації" на окупованих територіях Луганщини.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

"Окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на територіях Луганської області, які були окуповані у 2022 році. Зокрема, у Сєвєродонецьку планувалося знайти 500 чоловіків, які мали поповнити склад 2 армійського корпусу та підрозділи так званої "народної міліції". Зараз програму "мобілізації" повністю провалено", - йдеться в повідомленні.

Окрім цього, як повідомляє ГУР, окупанти намагаються мобілізувати чоловіків на захоплених територіях Херсонщини та обіцяють "туристичні подорожі" пенсіонерам.



Так, на зборах місцевих жителів, які представники окупаційної адміністрації провели в селищі Мирне Херсонської області за участю військових Росії, обговорювалося питання набору місцевих чоловіків до складу "народної міліції".. Було зазначено, що освіта, вік, фізичний та моральний стан не мають жодного значення.