На Луганщині росіяни організували "зони спрощеного митного контролю"

16:20 29 серпня Київ, Україна

Крадене зерно у Старобільську та Сватовому Луганської області окупанти вивозять десятками автомобілів.

Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у понеділок, 29 серпня.



Він розповів, що у цих містах російські окупанти організували так звані "зони спрощеного митного контролю". Зерно звідти відвантажують у вагони та вивозять у бік росії.



За його словами, навіть із спеціальним залізничним транспортом у окупаційної влади проблеми. У зв'язку з цим у напрямку кордону поїзди вирушають один раз на два дні.

"Спочатку вивіз зерна вони налагодили через елеватор у Старобільську. А нещодавно розпочали відвантаження ще й зі Сватового. У черзі стоять по 60-70 машин, бо облаштованих для вивезення зерна вагонів у ворога лише 10", - розповів голова ОВА.

Гайдай додав, що російські загарбники вивезли з Луганської області до росії 200 тисяч тонн зерна нового врожаю.