На Луганщині росіяни організували "зони спрощеного митного контролю"

Крадене зерно у Старобільську та Сватовому Луганської області окупанти вивозять десятками автомобілів.
Про це заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі у понеділок, 29 серпня.
Він розповів, що у цих містах російські окупанти організували так звані "зони спрощеного митного контролю". Зерно звідти відвантажують у вагони та вивозять у бік росії.
За його словами, навіть із спеціальним залізничним транспортом у окупаційної влади проблеми. У зв'язку з цим у напрямку кордону поїзди вирушають один раз на два дні.
Він розповів, що у цих містах російські окупанти організували так звані "зони спрощеного митного контролю". Зерно звідти відвантажують у вагони та вивозять у бік росії.
За його словами, навіть із спеціальним залізничним транспортом у окупаційної влади проблеми. У зв'язку з цим у напрямку кордону поїзди вирушають один раз на два дні.
Гайдай додав, що російські загарбники вивезли з Луганської області до росії 200 тисяч тонн зерна нового врожаю.
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