На Луганщині розпочалася евакуація сімей окупантів - Генштаб

09:21 24 січня Київ, Україна

Росіяни почали евакуювати із Луганщини сім'ї своїх військовослужбовців 2 армійського корпусу.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Протягом 10 днів в окремих населених пунктах Луганської області відзначається зменшення кількості особового складу противника. До того ж стало практикою, що на передній край здебільшого вирушають мобілізовані російські військовослужбовці. У той час, коли професійні військові намагаються всіма способами залишатися у тилу", - Ідеться у повідомленні.

Крім того, за інформацією штабу, російська окупаційна адміністрація Луганська проводить евакуацію з міста на територію російської федерації сімей військовослужбовців 2 армійського корпусу збройних сил окупантів.