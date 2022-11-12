На Кримському мості зупинено і автомобільний рух

На Кримському мосту припинено автомобільний рух. Проїхати ним машиною не можна буде з 4.00 до 16.00 12 листопада через технологічні роботи. Про це у п'ятницю, 11 листопада, повідомили в оперативному штабі Краснодарського краю.
Відомо, що ремонтні роботи пов'язані з ліквідацією наслідків вибуху на мосту. Зазначимо, що вибух на Кримському мосту стався вранці 8 жовтня. На залізничних коліях спалахнула цистерна з паливом. Частина автодороги виявилася зруйнованою. Влада Росії розраховує, що міст буде повністю відновлено до 1 липня 2023 року.
До 1 липня наступного року російська влада розраховує провести роботи з відновлення супутньої інфраструктури.
Ремонт також вимагає залізнична частина мосту, там необхідно замінити два прольоти. Усі роботи мають намір закінчити у вересні 2023 року.
Зазначимо, у розвідці Британії сумніваються, що Кримський міст повноцінно почне працювати до вересня 2023 року.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі