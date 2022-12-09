На Кінбурнській косі не залишилося цивільного населення - Кім

19:02 09 грудня Київ, Україна

На окупованій Кінбурнській косі не залишилося цивільного населення, є лише російські військові.



Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Там залишилося нуль цивільних осіб. Десь трохи менше тижня тому росіяни примусово виселили їх та вивезли у напрямку Криму. Далі Криму – я не знаю. Там лише 37 осіб залишалося. Це маленькі села, вони там за рахунок туристів жили в принципі і взимку там 100-200 осіб жили в мирний час. Тому зараз там лише ворожі солдати", - сказав він.

Кім вважає, що від російських військових, які залишаються там, немає великої загрози безпосередньо для Миколаєва.