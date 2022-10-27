На Київщині найбільше сексуальних злочинів, скоєних окупантами

У Київській області встановлено найбільше фактів сексуальних злочинів, скоєних окупаційними військами росії.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу у Military Media Center 27 жовтня.
Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу у Military Media Center 27 жовтня.
Щодо Донецької та Харківської областей Павліченко вказала, що зараз вони ще відпрацьовуються (на нещодавно деокупованих територіях). І це лише верхівка айсберга, наголосила заступниця міністра.
Всього ж на цей момент за фактами сексуальних злочинів відкрито вже 43 кримінальні провадження (в одному провадженні може бути кілька фактів).
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