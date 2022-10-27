На Київщині найбільше сексуальних злочинів, скоєних окупантами

17:25 27 жовтня Київ, Україна

У Київській області встановлено найбільше фактів сексуальних злочинів, скоєних окупаційними військами росії.



Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час брифінгу у Military Media Center 27 жовтня.

"Серед тих кримінальних проваджень, які вже були зафіксовані правоохоронними органами, зокрема, поліцією, є й групові зґвалтування, зґвалтування неповнолітніх... Щодо Київської області, хочу зазначити, що тут таких фактів було встановлено найбільше... Було виявлено 15 постраждалих від сексуальних злочинів, скоєних окупантами російської федерації. Також такі факти були встановлені і в Чернігівській області, (там встановлено не менше 3 постраждалих), у Харківській області, Донецькій та Херсонській", - зазначила Павліченко.



Щодо Донецької та Харківської областей Павліченко вказала, що зараз вони ще відпрацьовуються (на нещодавно деокупованих територіях). І це лише верхівка айсберга, наголосила заступниця міністра.



Всього ж на цей момент за фактами сексуальних злочинів відкрито вже 43 кримінальні провадження (в одному провадженні може бути кілька фактів).