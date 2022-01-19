На які провокації йде Росія та як на це реагує Захід

12:02 19 січень Київ, Україна





На тлі останніх подій розпочалися планові події з евакуації, які у світлі новин про російську агресію можна сприймати як повну зосередженість західних демократій на подіях біля українського кордону. Зокрема,



Розгортання невеликого контингенту канадського полку спеціальних операцій відбулося через те, що дипломатичні переговори минулого тижня перервалися, а 100 тисяч російських військових досі залишаються на кордоні України.



За словами джерел, підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення.



Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтверджують присутність спецзагону в Україні, заявляючи лише, що загін залучений до ширшої допомоги Канади для України.



Також видання The New York Times повідомило вчора, що Росія евакуює сім'ї своїх дипломатів із українських посольств. За інформацією, отриманою від співробітника СБУ та американських чиновників, ще 5 січня, за тиждень до переговорів, сім'ї автобусами відправили з Києва до Москви, а за кілька днів – також зі Львова.



У МЗС Росії повідомили, що посольство у Києві працює у штатному режимі та евакуації вони не проводили. У Міністерстві закордонних справ України також заявили, що не знають про евакуацію з російських посольств і не вивозитимуть українських дипломатів із РФ.



Проте у статті The New York Times йдеться, що такі дії можуть бути хитрістю, пропагандою, підготовкою до конфлікту з боку РФ або трьома варіантами одночасно.



17 січня Олександр Лукашенко також повідомив про початок спільних військових навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022", які мають розпочатися 10 лютого та завершитися 20 лютого. Після того, як Росії відмовили у виконанні "безпечних угод", Кремль активізував свою політику маніпуляцій та спекуляцій у різний спосіб. Військові навчання з використанням повного потенціалу РФ та Білорусі, екологічна катастрофа на Донбасі та евакуація дипломатів – останні з подій, що відбулися за менш ніж тиждень після переговорів РФ із Заходом.На тлі останніх подій розпочалися планові події з евакуації, які у світлі новин про російську агресію можна сприймати як повну зосередженість західних демократій на подіях біля українського кордону. Зокрема, загін канадських спецпризначенців відправили до України на тлі зростання напруженості між військовим альянсом НАТО та Росією, повідомляє Global News.Розгортання невеликого контингенту канадського полку спеціальних операцій відбулося через те, що дипломатичні переговори минулого тижня перервалися, а 100 тисяч російських військових досі залишаються на кордоні України.За словами джерел, підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення.Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтверджують присутність спецзагону в Україні, заявляючи лише, що загін залучений до ширшої допомоги Канади для України.Також видання The New York Times повідомило вчора, що Росія евакуює сім'ї своїх дипломатів із українських посольств. За інформацією, отриманою від співробітника СБУ та американських чиновників, ще 5 січня, за тиждень до переговорів, сім'ї автобусами відправили з Києва до Москви, а за кілька днів – також зі Львова.У МЗС Росії повідомили, що посольство у Києві працює у штатному режимі та евакуації вони не проводили. У Міністерстві закордонних справ України також заявили, що не знають про евакуацію з російських посольств і не вивозитимуть українських дипломатів із РФ.Проте у статті The New York Times йдеться, що такі дії можуть бути хитрістю, пропагандою, підготовкою до конфлікту з боку РФ або трьома варіантами одночасно.17 січня Олександр Лукашенко також повідомив про початок спільних військових навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022", які мають розпочатися 10 лютого та завершитися 20 лютого.

"Це мають бути нормальні навчання з відпрацювання певного задуму щодо протистояння цими силами: заходу (Прибалтика та Польща) та півдню (Україна)", - пише білоруський проурядовий канал "Белта".

Того ж 17 січня Лукашенко заявив, що Україна нарощує війська біля білоруських кордонів: Україна продовжує нарощувати сили, зосереджуючи підрозділи національної гвардії з "націоналістів-радикалів". Це ще гірше, ніж натовські військовослужбовці. У цей час біля кордонів проходять українські військові навчання "Полісся".



Наступного дня підрозділи Збройних сил РФ почали перекидатися до Білорусі. Пізніше заступник міністра оборони РФ Олександр Фомін заявив, що країни відпрацьовуватимуть варіант залучення всього військового потенціалу Білорусі та Росії.



На тлі результатів переговорів та маніпулятивної поведінки Кремля Великобританія направила в Україну протитанкову зброю в понеділок, щоб допомогти нам захиститися від потенційного вторгнення Росії.

"Ми ухвалили рішення про постачання Україні легких протитанкових систем оборонної зброї", - сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, заявивши, що невелика кількість британських військовослужбовців проводитиме навчання протягом короткого періоду.





Пізніше Бутусов написав, що їхнє постачання розпочалося і зазначив, що максимальна дальність прицільної стрільби для нових модифікацій становить 800 метрів, а точність – майже 100 %.



Через агресивну риторику та відмову від деескалації Росії низка західних політиків приїжджали в Україну з візитом. Через численні повідомлення про можливі спекуляції для “законного” початку повномасштабної війни, Захід активізувався і крім зброї проводить консультації та висловлює повну підтримку Києву.



Так, сьогодні в Україні з візитом перебуває держсекретар



Блінкен хоче підтвердити керівництву України підтримку США українського суверенітету та територіальної цілісності. Також Блінкен зустрінеться із працівниками посольства США, щоб повідомити про планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить продовжити ескалацію.



Без публічного повідомлення про візит до України також приїжджав директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс. 12 січня Бернс зустрівся з президентом Зеленським та обговорив з українською розвідкою агресивну політику Росії.



Раніше західні чиновники повідомляли, що Росія може шукати формальний привід, щоб почати вторгнення на законних умовах, порівнюючи це зі сценарієм розвитку подій 2014 року.



Зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 13 січня після переговорів США-Росія-НАТО повідомив, що американська розвідка виявила, що Росія закладає основу, щоб сфабрикувати такий привід “шляхом диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну у підготовці неминучого нападу на російські війська на сході України.



Це підтвердило і Головне управління розвідки України через день після заяви Саллівана. Вже 14 січня ГУР повідомило, що Кремль готує провокації проти своїх військових, щоб потім звинуватити у цьому Україну. Міністр не уточнив кількість і тип озброєння, що відправляється, але сказав: "Це не є стратегічною зброєю і не становить загрози для Росії. Її потрібно використовувати для самооборони". Журналіст Юрій Бутусов зазначив на своїй сторінці у Facebook, що це можуть бути ручні гранатомети: "Британці мають у наявності старі гранати LAW80 - чудову зброю, і вони мають визначні зразки протитанкових гранатометів - NLAW/MBT LAW. Остання модифікація MBT може вразити ціль, як Javelin, прямим пострілом, або атакою зверху, тандемною бойовою частиною", написав журналіст.Пізніше Бутусов написав, що їхнє постачання розпочалося і зазначив, що максимальна дальність прицільної стрільби для нових модифікацій становить 800 метрів, а точність – майже 100 %.Через агресивну риторику та відмову від деескалації Росії низка західних політиків приїжджали в Україну з візитом. Через численні повідомлення про можливі спекуляції для “законного” початку повномасштабної війни, Захід активізувався і крім зброї проводить консультації та висловлює повну підтримку Києву.Так, сьогодні в Україні з візитом перебуває держсекретар США Ентоні Блінкен, він зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою через наростаючу агресію Москви.Блінкен хоче підтвердити керівництву України підтримку США українського суверенітету та територіальної цілісності. Також Блінкен зустрінеться із працівниками посольства США, щоб повідомити про планування непередбачених ситуацій, якщо Росія вирішить продовжити ескалацію.Без публічного повідомлення про візит до України також приїжджав директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс. 12 січня Бернс зустрівся з президентом Зеленським та обговорив з українською розвідкою агресивну політику Росії.Раніше західні чиновники повідомляли, що Росія може шукати формальний привід, щоб почати вторгнення на законних умовах, порівнюючи це зі сценарієм розвитку подій 2014 року.Зокрема, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час брифінгу 13 січня після переговорів США-Росія-НАТО повідомив, що американська розвідка виявила, що Росія закладає основу, щоб сфабрикувати такий привід “шляхом диверсійної діяльності та інформаційних операцій, звинувачуючи Україну у підготовці неминучого нападу на російські війська на сході України.Це підтвердило і Головне управління розвідки України через день після заяви Саллівана. Вже 14 січня ГУР повідомило, що Кремль готує провокації проти своїх військових, щоб потім звинуватити у цьому Україну.

“За інформацією військової розвідки України 13 січня в 3 ОМСБр ЗС Придністровського регіону Республіки Молдова було проведено службову нараду, під час якої особовому складу доведено, що очікуються провокації з боку України в районі н.п. Ковбасна”, - йдеться у повідомленні та наголошується, що команди привести бригади у вищі ступені бойової готовності не приходило, проте йшлося про готовність особового складу “за першою командою” виконувати завдання.

Вже наступного дня, 15 січня, ГУР повідомило про можливу екологічну катастрофу на Донбасі - в окуповану російськими бойовиками Горлівку на підприємство "Концерн Стирол" привезли ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності стався витік у повітря отруйних речовин.



Відомство заявляє, що такі дії можуть також "спровокувати" конфлікт із російської сторони, оскільки Москва, можливо, заявить про використання небезпечних хімікатів Україною.