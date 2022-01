На які провокації йде Росія та як на це реагує Захід

Після того, як Росії відмовили у виконанні "безпечних угод", Кремль активізував свою політику маніпуляцій та спекуляцій у різний спосіб. Військові навчання з використанням повного потенціалу РФ та Білорусі, екологічна катастрофа на Донбасі та евакуація дипломатів – останні з подій, що відбулися за менш ніж тиждень після переговорів РФ із Заходом.На тлі останніх подій розпочалися планові події з евакуації, які у світлі новин про російську агресію можна сприймати як повну зосередженість західних демократій на подіях біля українського кордону. Зокрема, загін канадських спецпризначенців відправили до України на тлі зростання напруженості між військовим альянсом НАТО та Росією, повідомляє Global News.Розгортання невеликого контингенту канадського полку спеціальних операцій відбулося через те, що дипломатичні переговори минулого тижня перервалися, а 100 тисяч російських військових досі залишаються на кордоні України.За словами джерел, підрозділ також отримав завдання допомогти розробити плани евакуації канадських дипломатів у разі повномасштабного вторгнення.Ні уряд, ні канадські збройні сили офіційно не підтверджують присутність спецзагону в Україні, заявляючи лише, що загін залучений до ширшої допомоги Канади для України.Також видання The New York Times повідомило вчора, що Росія евакуює сім'ї своїх дипломатів із українських посольств. За інформацією, отриманою від співробітника СБУ та американських чиновників, ще 5 січня, за тиждень до переговорів, сім'ї автобусами відправили з Києва до Москви, а за кілька днів – також зі Львова.У МЗС Росії повідомили, що посольство у Києві працює у штатному режимі та евакуації вони не проводили. У Міністерстві закордонних справ України також заявили, що не знають про евакуацію з російських посольств і не вивозитимуть українських дипломатів із РФ.Проте у статті The New York Times йдеться, що такі дії можуть бути хитрістю, пропагандою, підготовкою до конфлікту з боку РФ або трьома варіантами одночасно.17 січня Олександр Лукашенко також повідомив про початок спільних військових навчань Білорусі та Росії "Союзна рішучість - 2022", які мають розпочатися 10 лютого та завершитися 20 лютого.