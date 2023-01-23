На Херсонщину прибуло поповнення росіян без спорядження та техніки

09:43 23 січня Київ, Україна

На тимчасово захоплену Херсонщину підкріплення військових росії прибуло майже без бронежилетів та озброєне лише стрілецькою зброєю.



Про це йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України.

"З 18 по 21 січня поточного року до населених пунктів Виноградове та Брилівка Херсонської області прибуло поповнення живої сили окупантів", - розповіли в Генштабі.

Зазначається, що новоприбулий особовий склад ворога був озброєний лише стрілецькою зброєю. Крім того, засоби індивідуального захисту, зокрема, бронежилети, мали лише одиниці, а військову техніку окупанти не завозили.