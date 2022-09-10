На Херсонщину прибув підрозділ із "1300 кадировців" - Генштаб

11:08 10 вересня Київ, Україна

Минулої доби ЗСУ успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут і Первомайське. Тим часом на окуповану територію Херсонщини прибув поділ "кадировців". Про це у суботу, 10 вересня, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація без істотних змін.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів об'єктами цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород та Велика Писарівка Сумської області.

На інших напрямках російські окупанти вели обстріл військової та цивільної інфраструктури з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку із застосуванням БпЛА – зафіксовано 36 вильотів.

Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих "кадировців" чисельністю до 1300 осіб.

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Загалом, за останні дні, понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км.. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами в Харківській області.

Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила 33 удари - знищено склад боєприпасів, завдано поразки за майже 25 опорними пунктами та місцями скупчення живої сили та техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили 2 БПЛА та одну керовану авіаційну ракету.

Минулої доби, внаслідок вогневого впливу ракетних військ та артилерії українських наземних військ, завдано поразки 18 пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад 20 складам з боєприпасами та паливно-мастилом .

Тим часом на звільнених територіях деокуповані громади повертаються до життя. Проводиться розмінування території. Підрозділи Національної гвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції. Поліцейські фіксують численні злочини ворога на українській землі, готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп.. Місцевому населенню негайно надається вся можлива допомога, оскільки окупанти залишили після себе знищену інфраструктуру, зруйновані будинки мирних громадян та купи металобрухту.

Напередодні ввечері у Генштабі повідомляли, що ЗСУ атакували пункти управління ворога.

ЗСУ знищили ворожу переправу на Херсонщині - ОК Південь