На Херсонщині помічено відведення російських військ - Генштаб ЗСУ

11:14 13 грудня Київ, Україна

На Херсонському напрямку помічено відведення окупаційних військ, повідомили 13 грудня у Генеральному штабі ЗСУ.



Наголошується, що російські сили, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти Херсонщини, заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими жителями приміщення.

"Протягом 10 та 11 грудня помічено виведення окупантів із районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області", - уточнили в Генштабі

Також ворог продовжує використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних установ на тимчасово окупованій та зайнятій території України для надання медичної допомоги пораненим солдатам.

"У Луганську один із корпусів пологового будинку окупанти переобладнали під військовий госпіталь. А в Мелітополі як військовий шпиталь використовуються приміщення дитячого санаторію", - йдеться у зведенні.

При цьому для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із росії.