На Херсонщині помічено відведення російських військ - Генштаб ЗСУ

На Херсонському напрямку помічено відведення окупаційних військ, повідомили 13 грудня у Генеральному штабі ЗСУ.
Наголошується, що російські сили, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти Херсонщини, заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими жителями приміщення.
Наголошується, що російські сили, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти Херсонщини, заселяються у залишені та примусово "звільнені" місцевими жителями приміщення.
Також ворог продовжує використовувати інфраструктуру лікувальних та санаторно-курортних установ на тимчасово окупованій та зайнятій території України для надання медичної допомоги пораненим солдатам.
При цьому для надання медичної допомоги залучається медичний персонал із росії.
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