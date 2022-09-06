На Херсонщині ЗСУ вдарили по ешелону з військовою технікою рф

07:29 01 серпня Київ, Україна

На Херсонщині в районі залізничної станції Брилівка ЗСУ влучили у ешелон з військовою технікою, боєприпасами та живою силою росії.

Про це повідомило ОК "Південь".



На цей час відомо, що за добу на півдні ЗСУ знищили 52 росіянин, чотири танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки "Нона-С", самохідну артуствівку, вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки та чотири машини.



Зазначається, що наша авіація завдала двох ударів по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по ворожих станціях радіоелектронної боротьби в районі Біляївки.