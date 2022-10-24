На Херсонщині ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів – Міноборони

У Херсонській області України Силами оборони півдня деокуповано понад 90 населених пунктів, у яких мешкають понад 12 тисяч осіб.
Про це повідомило Міністерство оборони України та його телерадіостудія "Бриз".
У визволених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.
Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка перебувають дуже близько до окупованих росіянами населених пунктів та розповідають, як готуються давати відсіч ворогові.
Про це повідомило Міністерство оборони України та його телерадіостудія "Бриз".
У визволених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.
Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка перебувають дуже близько до окупованих росіянами населених пунктів та розповідають, як готуються давати відсіч ворогові.
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