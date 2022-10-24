На Херсонщині ЗСУ звільнили понад 90 населених пунктів – Міноборони

13:43 24 жовтня Київ, Україна

У Херсонській області України Силами оборони півдня деокуповано понад 90 населених пунктів, у яких мешкають понад 12 тисяч осіб.



Про це повідомило Міністерство оборони України та його телерадіостудія "Бриз".



У визволених селах реалізуються комплекси стабілізаційних заходів.



Бійці 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка перебувають дуже близько до окупованих росіянами населених пунктів та розповідають, як готуються давати відсіч ворогові.