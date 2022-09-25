На Херсонщині ворог використав проти ЗСУ хімічну зброю - ОК Південь

08:14 25 вересня Київ, Україна

Військові Росії 23 вересня скинули на бойові позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

"Ймовірно, хлорпікринова граната К-51. Бойові медики спрацювали чітко, втрат та критичних станів немає", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть ЗСУ системи для дезактивації небезпечних речовин.

Нагадаємо, у МОЗ повідомили алгоритм дій для населення у разі хімічної атаки.

У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві слідує:

щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі;

заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;

увімкнути телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій;

попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;

вимкнути побутові прилади та газ.

"У разі евакуації візьміть із собою аптечку. Одягніться так, щоб залишилося якнайменше відкритої шкіри. Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов'язки, змочені водою або краще 2-5% розчином харчової соди (у разі ураження хлором), оцтової чи лимонної кислоти (у разі ураження аміаком)", - йдеться в інструкції.

На вулиці в зоні поразки потрібна гранична обережність.

"На вулиці не торкайтеся предметів, не наступайте в калюжі. Нічого не їжте і не пийте. Якнайшвидше залиште зону поразки", - рекомендують у МОЗ.

Крім того, МОЗ публікує інструкцію про першу допомогу при отруєнні хімічними речовинами.