На Херсонщині ворог використав проти ЗСУ хімічну зброю - ОК Південь

Військові Росії 23 вересня скинули на бойові позиції ЗСУ контейнери з отруйною речовиною. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.
Раніше повідомлялося, що Німеччина передасть ЗСУ системи для дезактивації небезпечних речовин.
Нагадаємо, у МОЗ повідомили алгоритм дій для населення у разі хімічної атаки.
У разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві слідує:
- щільно закрити вікна та двері, вентиляційні отвори, димарі;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути телевізор або радіо для отримання подальших інструкцій;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію;
- вимкнути побутові прилади та газ.
На вулиці в зоні поразки потрібна гранична обережність.
Крім того, МОЗ публікує інструкцію про першу допомогу при отруєнні хімічними речовинами.
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