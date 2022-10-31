На Херсонщині росіяни продовжують вивезення обладнання вишок стільникового зв'язку до Донецької області

10:16 31 жовтня Київ, Україна

На тимчасово окупованій частині Херсонщини війська росії продовжують демонтаж та вивезення обладнання вишок стільникового зв'язку до Донецької області для розширення покриття так званих національних операторів зв'язку.



Про це повідомляє 31 жовтня Генштаб ЗСУ.



Також триває підготовка до евакуації окремих підрозділів та військової техніки супротивника з правобережної частини Херсонської області. Для цього уточнюється наявність плавзасобів річкового флоту, встановлюються понтонні переправи та періодично проводиться перевірка справності та готовності барж. Дві успішно знищено підрозділами Сил оборони України в районі Антонівського мосту.



Раніше повідомлялося, що окупанти вивезли з Херсона пам'ятники Суворову та Ушакову.