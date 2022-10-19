На Херсонщині росіяни блокують інтернет та мобільний зв'язок

09:20 19 жовтня Київ, Україна

У районах Таврійська та Нової Каховки окупанти блокують мобільний зв'язок та інтернет з метою прихованого переміщення своєї техніки та особового складу.



Про це у середу, 19 жовтня, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Окупанти вживають заходів для прихованого переміщення військової техніки та особового складу. З цією метою у населених пунктах Таврійськ та Нова Каховка Херсонської області противник блокує роботу операторів мобільного зв'язку та інтернету”, - повідомили у Генштабі.

Наголошується, що окупанти продовжують знищення української культурної спадщини на тимчасово окупованих територіях, продовжують грабувати музеї, спалювати українську літературу та підручники, надруковані українською мовою.

"За наявною інформацією, у російській федерації існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. Зазначеній категорії затримуються виплати грошових надбавок за участь у бойових діях", - йдеться у повідомленні.



Також наголошується, що родичі загиблих не можуть отримати обіцяної компенсації.