На Херсонщині російські загарбники можуть влаштувати нову провокацію

Окупанти на Херсонщині планують нову провокацію, мета якої - звинуватити українських захисників у військових злочинах.
Про це у Telegram написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За словами чиновника, росіяни надсилають місцевим жителям СМС-повідомлення. У них зазначено, що ЗСУ нібито планують обстріляти цивільну інфраструктуру з артилерії. Загарбники закликають людей "евакуюватися" та розглядають запровадження комендантської години.
Також ворог прикривається цивільними та останні три дні перекидає автомобілі та техніку з награбованим майном через Каховську ГЕС.
Про це у Telegram написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.
За словами чиновника, росіяни надсилають місцевим жителям СМС-повідомлення. У них зазначено, що ЗСУ нібито планують обстріляти цивільну інфраструктуру з артилерії. Загарбники закликають людей "евакуюватися" та розглядають запровадження комендантської години.
Також ворог прикривається цивільними та останні три дні перекидає автомобілі та техніку з награбованим майном через Каховську ГЕС.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі