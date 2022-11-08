На Херсонщині російські загарбники можуть влаштувати нову провокацію

18:23 07 листопада Київ, Україна

Окупанти на Херсонщині планують нову провокацію, мета якої - звинуватити українських захисників у військових злочинах.



Про це у Telegram написав голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.



За словами чиновника, росіяни надсилають місцевим жителям СМС-повідомлення. У них зазначено, що ЗСУ нібито планують обстріляти цивільну інфраструктуру з артилерії. Загарбники закликають людей "евакуюватися" та розглядають запровадження комендантської години.



Також ворог прикривається цивільними та останні три дні перекидає автомобілі та техніку з награбованим майном через Каховську ГЕС.