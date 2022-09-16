На Херсонщині підрозділи Росії отримали наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра.

13:49 16 вересня Київ, Україна

На Херсонщині кілька підрозділів окупованих військ отримали наказ про виведення особового складу на лівий берег Дніпра, використовуючи для цього викрадені моторні човни.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.



Так, поблизу місця поромної переправи через Дніпро зафіксовано появу кількох груп беззбройних окупантів по 10-20 осіб. Ці військовослужбовці відмовилися брати участь у бойових діях. В результаті командири підрозділів зняли їх з усіх видів постачання, вилучили зброю та відпустили "на вільні хліби". Вони змушені жебракувати у місцевих мешканців та шукають можливості повернутися додому.



Водночас, місцеве населення відмовляється забезпечувати окупантів продовольством навіть під примусом. Поповнення запасів води та боєкомплекту здійснюється виключно вночі цивільним автотранспортом, викраденим у найближчих населених пунктах. Адже підрозділи з Росії, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.



Раніше повідомлялося, що за минулу добу на півдні України було ліквідовано понад 70 окупантів та 27 одиниць техніки.