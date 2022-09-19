На Херсонщині окупанти намагаються відступити - ISW

08:38 19 вересня Київ, Україна

Щоб уникнути хаотичного відступу, росіяни у західній частині Херсонщини намагаються відступити на більш захищені позиції.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).



Зазначається, що кілька підрозділів росії полягли на деяких ділянках російської лінії фронту, дозволивши українцям просунутися вперед у Херсонській області.



На думку військових аналітиків, українські сили, ймовірно, повернуть собі велику, якщо не всю, західну частину Херсонської області найближчими тижнями, якщо вони продовжать блокувати російські наземні лінії зв'язку та продовжуватимуть свій наступ.



Також повідомляється, що минулого тижня російське командування наказало "не відступати" всім підрозділам, дислокованим на Донбасі, вимагаючи утримувати свої позиції незалежно від розвитку ситуації.



Як заявляють в ISW, такий наказ говорить про те, що росія не виключає швидкого контрнаступу ЗСУ в Донецькій області, а також не довіряє бойовим можливостям своїх підрозділів на цьому напрямку.



Зазначається, що президент росії володимир путін, схоже, все більше покладається на нерегулярні, погано навчені добровольчі та проксі-підрозділи, а не на спроби відновити пошкоджені або знищені звичайні підрозділи російських сухопутних військ.



Війська росії зазнали величезних втрат у живій силі та техніці в боях за схід України і особливо під час українського контрнаступу на Харків. Декілька російських бронетанкових та механізованих підрозділів, ймовірно, були фактично знищені.



Українські сили продовжують зміцнювати позиції на східному березі річки Оскол у Харківській області, незважаючи на спроби росії їх стримати.