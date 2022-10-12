На Херсонщині окупанти розпочали примусову депортацію

15:53 12 жовтня Київ, Україна

Окупанти розсилають окупаційним адміністраціям плани щодо виїзду дітей, батьків та старих людей у Крим, посилаючись на питання безпеки.

Про це сьогодні на брифінгу повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти фактично заблокували виїзд з окупованої території. Зараз вони ввели систему електронних перепусток. Ця електронна система, яку вони впровадили, не витримує критики. Оскільки в деяких населених пунктах немає Інтернету, люди не мають можливості подати такі заявки. Але по 20-30 людей все ж таки почали їхати", - заявив він.



Фактично окупанти стримують виїзд людей з окупованої території, надаючи таку малу кількість дозволів. Водночас окупанти пропонують людям виїжджати "на оздоровлення" у тимчасово окупований Крим.

"Саме так окупанти відзначають. Щоб люди начебто убезпечили себе від артилерійських ударів. Це своєрідна пропаганда, включаючи дітей, які зараз перебувають у навчальному процесі. Окупанти примусово розсилають окупаційним адміністраціям плани щодо виїзду дітей, людей похилого віку, батьків до Криму, посилаючись на питання безпеки. Але ж ми розуміємо, що це не більше ніж примусова депортація на тлі деокупації Херсонщини. Таке саме відбувалося на окупованій території Харківської області, де дітей відправили до росії, а після деокупації дітей батькам не повертають. Тому зараз такий самий сценарій розгортається на окупованій частині Херсона", - сказав Хлань.

Він закликав людей не вірити пропаганді ворога щодо необхідності виїзду до Криму з окупованої території Херсонщини.