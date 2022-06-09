На Херсонщині окупанти використовують міни, виготовлені у 50-х роках

Армія росії мінує територію Херсонської області боєприпасами, виготовленими ще в 50-х роках минулого століття.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у четвер, 9 червня.
У розвідці нагадали, що внаслідок вдалого контрнаступу українських воїнів на Херсонському напрямку ворог зазнав втрат у техніці та живій силі. Вдалося звільнити частину тимчасово захоплених військами росії територій.
У свою чергу, ворог намагається зупинити контрнаступ, терміново споруджує додаткові лінії оборони, інженерні загородження, а також мінує територію.
За даними розвідки, для мінування війська країни-агресора використовують міни радянського виробництва, які підлягають утилізації.
У розвідці нагадали, що внаслідок вдалого контрнаступу українських воїнів на Херсонському напрямку ворог зазнав втрат у техніці та живій силі. Вдалося звільнити частину тимчасово захоплених військами росії територій.
У свою чергу, ворог намагається зупинити контрнаступ, терміново споруджує додаткові лінії оборони, інженерні загородження, а також мінує територію.
За даними розвідки, для мінування війська країни-агресора використовують міни радянського виробництва, які підлягають утилізації.
При цьому окупанти самі підриваються на старих боєприпасах, намагаючись встановити мінні загородження. Згідно з інформацією розвідки, таким чином підірвалося вже кілька саперів із батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу росії.
Командування зазначеної БТГ домовилося з фсб та російською військовою поліцією класифікувати ці інциденти як нещасні випадки. Тому сім'ї саперів-окупантів не отримають від росії жодних компенсацій за їхню загибель.
Командування зазначеної БТГ домовилося з фсб та російською військовою поліцією класифікувати ці інциденти як нещасні випадки. Тому сім'ї саперів-окупантів не отримають від росії жодних компенсацій за їхню загибель.
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