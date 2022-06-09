На Херсонщині окупанти використовують міни, виготовлені у 50-х роках

14:40 09 червня Київ, Україна

Армія росії мінує територію Херсонської області боєприпасами, виготовленими ще в 50-х роках минулого століття.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України у четвер, 9 червня.



У розвідці нагадали, що внаслідок вдалого контрнаступу українських воїнів на Херсонському напрямку ворог зазнав втрат у техніці та живій силі. Вдалося звільнити частину тимчасово захоплених військами росії територій.



У свою чергу, ворог намагається зупинити контрнаступ, терміново споруджує додаткові лінії оборони, інженерні загородження, а також мінує територію.



За даними розвідки, для мінування війська країни-агресора використовують міни радянського виробництва, які підлягають утилізації.

"Нещодавно до окупованої Херсонської області прибула колона російських військових вантажівок із радянськими мінами, виготовленими у 50-х роках минулого століття. Боєприпаси зберігалися на складах Ростовської області та були підготовлені для знищення. Надавши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж на передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій", – йдеться у повідомленні.

При цьому окупанти самі підриваються на старих боєприпасах, намагаючись встановити мінні загородження. Згідно з інформацією розвідки, таким чином підірвалося вже кілька саперів із батальйонно-тактичної групи 7 військової бази 49 загальновійськової армії південного військового округу росії.



Командування зазначеної БТГ домовилося з фсб та російською військовою поліцією класифікувати ці інциденти як нещасні випадки. Тому сім'ї саперів-окупантів не отримають від росії жодних компенсацій за їхню загибель.