На Херсонщині елітні підрозділи окупантів готують різні варіанти відступу – ОК "Південь"

09:32 07 листопада Київ, Україна

У Херсонській області російські війська намагаються підтягнути на правий берег мобілізованих, з яких складатимуть першу лінію оборони, а елітні підрозділи військ росії готують різні варіанти відходу.

Про це заявила прессекретарка Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк.



За її словами, ситуація на Херсонщині залишається складною та напруженою, оскільки росіяни продовжують свої маневри, "у яких ще самі не визначилися, але тримають оборону, і переміщення продовжуються".

"Продовжується переміщення особового складу та зміцнення лівого берега. Вони намагаються підтягнути на правий берег, так званих свіжомобілізованих, з яких складатимуть першу лінію оборони, це очевидно. Також продовжують передислокацію елітних підрозділів, які збираються довкола Херсона. Вони готують для себе різні варіанти відходу, у тому числі готують інформаційний простір до так званих жестів доброї волі», — сказала Гуменюк.

За словами речниці ОК "Південь", російські військові продовжують створювати враження, що готові до вуличних боїв, зміцнювати межі оборони і на правому, і на лівому березі.

"Це свідчить про те, що вони розглядають кілька варіантів розвитку подій. Так само як і ми усвідомлюємо, що таких варіантів може бути кілька. Ми готові до будь-якого розвитку подій", - зазначила вона.

За словами Гуменюк, росіяни знову повернулися до шантажу цивільного населення через те, що жителі Бериславського району не хочуть їхати.

"Вони почали знову залякувати підривом греблі. Знову закидали обстріл нами цивільної інфраструктури. Зокрема, намагалися розігнати тему із обстрілом шлюзів. Але так само, як і "брудна бомба" десь зникло це повідомлення, тому що не отримало тієї підтримки, на яку вони розраховували", - сказала спікерка.

За її словами, жителі Херсонщини підтверджують, що почали приймати сигнали українського мовлення, і почав з'являтись сигнал українського мобільного зв'язку.

"У Чорному морі триває шторм - це на нашу користь. Корабельне угруповання ворога поменшало. Нині становить 3 кораблі. Хоча іноді вони виводять ще одиниці на патрулювання з Криму. Крім того, можуть залучати ракетоносії, хоч зараз їх на службі немає", - сказала Гуменюк.

За її словами, через шторм активізується винос на берег морських якірних мін.

"Зокрема, таке вчора винесло до узбережжя Одеси. Вона під контролем Сил оборони була ліквідована. Але слід усвідомлювати, що розліт уламків такого снаряда може досягати 100 метрів, і це дуже велика зона пошкодження", - сказала спікерка ОК "Південь".

Гуменюк також повідомила, що шторм не безпосередньо впливає на роботу зернового коридору.