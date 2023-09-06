На Харківщині посилюють мобілізацію: влада, військкомати та правоохоронці об'єднують зусилля

18:14 25 серпня Київ, Україна

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи, повідомляє місцева ОВА у п'ятницю, 25 серпня. Для цього влада, військкомати та правоохоронці працюватимуть більш тісно. Вони обмінюватимуться інформацією про потенційних призовників і вживатимуть спільних заходів щодо їхнього призову.



Про це було оголошено у п'ятницю, 25 серпня, представниками місцевої обласної адміністрації.

"З метою виконання національних планів, намічених державою, адміністрація Харківської області поглиблює свою взаємодію з регіональним центром комплектування та соціальної підтримки з метою більш ефективної організації мобілізаційних заходів. Ми також продовжуємо активно підтримувати наших захисників та захисниць", - наголосив заступник голови Харківської обласної військової адміністрації Роман Семенуха.

Учасники координаційної наради також розглянули кроки щодо заснування спеціалізованих комісій у районах військової адміністрації та населених пунктах області, завдання яких полягає у розгляді питань, пов'язаних із більш активним проведенням мобілізаційних заходів.