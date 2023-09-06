На Харківщині посилюють мобілізацію: влада, військкомати та правоохоронці об'єднують зусилля

На Харківщині посилюють мобілізаційні заходи, повідомляє місцева ОВА у п'ятницю, 25 серпня. Для цього влада, військкомати та правоохоронці працюватимуть більш тісно. Вони обмінюватимуться інформацією про потенційних призовників і вживатимуть спільних заходів щодо їхнього призову.
Про це було оголошено у п'ятницю, 25 серпня, представниками місцевої обласної адміністрації.
Про це було оголошено у п'ятницю, 25 серпня, представниками місцевої обласної адміністрації.
Учасники координаційної наради також розглянули кроки щодо заснування спеціалізованих комісій у районах військової адміністрації та населених пунктах області, завдання яких полягає у розгляді питань, пов'язаних із більш активним проведенням мобілізаційних заходів.
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