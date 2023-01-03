На Харківщині понад 60 військових зникли безвісти

З моменту російського вторгнення агресора 61 військовий зник безвісти у Харківській області.
Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Ігор Калантай.
Також правоохоронці розслідують зникнення 287 цивільних мешканців Харківщини. З них:
Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Ігор Калантай.
Також правоохоронці розслідують зникнення 287 цивільних мешканців Харківщини. З них:
- 222 чоловіків;
- 21 жінка;
- 44 дитини.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі