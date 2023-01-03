На Харківщині понад 60 військових зникли безвісти

18:26 03 січня Київ, Україна

З моменту російського вторгнення агресора 61 військовий зник безвісти у Харківській області.

Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Ігор Калантай.

Також правоохоронці розслідують зникнення 287 цивільних мешканців Харківщини. З них:
  • 222 чоловіків;
  • 21 жінка;
  • 44 дитини.