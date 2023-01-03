На Харківщині понад 60 військових зникли безвісти

18:26 03 січня Київ, Україна

З моменту російського вторгнення агресора 61 військовий зник безвісти у Харківській області.



Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління Нацполіції Ігор Калантай.



Також правоохоронці розслідують зникнення 287 цивільних мешканців Харківщини. З них: