На кордоні Сумської області росіяни розгорнули свої "Гради" у бік Росії

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські "Гради" розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону.
Окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї ж території – з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.
Окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї ж території – з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.
Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, посилаючись на дані Служби безпеки України
СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.
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