На кордоні Сумської області росіяни розгорнули свої "Гради" у бік Росії

14:48 03 березень Київ, Україна

У російському селі Поповка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області, рашистські "Гради" розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону.



Окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї ж території – з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, посилаючись на дані Служби безпеки України

"Інформація від СБУ: У російському селі Попівка яке межує з Краснопільським районом Сумської області рашистські "Гради" розгорнули у бік РФ по ходу руху від українського кордону. У СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію та обстріл своєї ж території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ", - наголосив він.

СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб оприлюднити його і зірвати провокацію.