На кордоні з рф утворилися черги 30 км через загрозу теракту на ЗАЕС

На кордоні України з росією утворилися довгі черги довжиною до 30 кілометрів, які, ймовірно, пов'язані з можливою загрозою теракту на Запорізькій атомній електростанції.
Про це інформацію поширив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у своєму телеграм-каналі.
Про це інформацію поширив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у своєму телеграм-каналі.
Андрющенко зазначає, що найбільша кількість автомобілів із українськими номерами із Запорізької області спостерігається у п'ятницю, 7 липня.
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