На кордоні з рф утворилися черги 30 км через загрозу теракту на ЗАЕС

12:53 07 липня Київ, Україна

На кордоні України з росією утворилися довгі черги довжиною до 30 кілометрів, які, ймовірно, пов'язані з можливою загрозою теракту на Запорізькій атомній електростанції.



Про це інформацію поширив Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя у своєму телеграм-каналі.

"У зв'язку з розпалом ситуації в Енергодарі та потенційною радіологічною загрозою, автомобільні черги на кордоні між Україною та росією в районі Новоазовська досягли 30 кілометрів", - розповів він.



Андрющенко зазначає, що найбільша кількість автомобілів із українськими номерами із Запорізької області спостерігається у п'ятницю, 7 липня.