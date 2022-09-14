На кордоні з Білгородською областю військові Росії сидять без їжі та зв'язку - ГУР

18:13 14 вересня Київ, Україна

Поблизу кордону з Білгородською областю у військових Росії відсутні постачання їжі, боєприпасів і немає зв'язку з командуванням.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

"Багато окупантів зосередилися поблизу російського кордону в районі Білгородської області. Вони не мають зв'язку з командуванням, відсутні постачання їжі та боєприпасів", - сказано в повідомленні.

ГУР повідомляє, що підрозділи 20-ї гвардійської загальновійськової армії Росії (в/ч 12721) під час відступу від Ізюма та Балаклії зазнали великих втрат. У деяких ротах залишилося близько половини особового складу. Ті, що вижили рухаються у бік російського кордону, щоб повернутися в Росії.



Окупанти, що відступили від Ізюма у бік окупованої Донеччини, очікують на підвезення боєприпасів та палива.



У розвідці додали, що внаслідок успішного контрнаступу ЗСУ серед особового складу російських військ спостерігається небажання брати участь у подальших бойових діях, у тому числі через несвоєчасні виплати зарплати.



Щоб зупинити масову втечу військовослужбовців з поля бою, російське командування встановлює в тилу так звані загорожі.



За інформацією ГУР, командирам 4 окремої мотострілецької бригади 2 армійського корпусу надійшло повідомлення: "У тильній смузі виставлено загороджувальний загін. Всі війська, що відступають, будуть знищені".. Наказ командувача номером 222. Довести до всіх постів.