На кордоні з білоруссю ситуація залишається контрольованою, але є провокації — ДПСУ

18:36 09 січня Київ, Україна

На кордоні з білоруссю ситуація залишається повністю контрольованою, проте противник вдається до провокацій, які не дозволяють перекидати українські сили на інші напрямки.

"По той бік кордону ми не відзначаємо переміщення техніки. Або особового складу, або підрозділів росії, або білорусі. Проте ситуація залишається напруженою. Тому що і білорусь продовжує посилювати свій кордон з нами, як вони зазначали, ніби ми несемо їм загрозу. Перебувають деякі підрозділи у напрямку кордону з Україною. Кількість та характер дій - не змінюється. Ми бачимо нагнітання з боку білорусі та росії їхніми спільними навчаннями", - розповів представник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко.

Він додав, що необхідного ударного угруповання для наступу немає.

"За нашою інформацією частина або більша частина повинні вирушити або вже вирушили на схід України для посилення російських підрозділів, а до білорусі зайде нова частина для навчання. Звичайно, ворога не можна недооцінювати, тому що ми бачимо, як росія тисне на білорусь", - зазначив спікер ДПСУ.

Він наголосив, що Україна зміцнює лінію кордону, "щоб дати відсіч будь-кому, хто зайде в цьому напрямку на територію України" і додав, що з боку білорусі створюються провокації невеликою кількістю сил противника, щоб Україна тримала на кордоні свої сили та не перекидала їх на найважливіші напрямки.