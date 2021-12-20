На кордоні з Білоруссю розпочалася спецприкордонна операція «Полісся»

09:19 24 листопад Київ, Україна

Держприкордонслужба спільно з силами Нацгвардії, Нацполіції, ЗСУ та іншими задіяними резервами розпочала спеціальну операцію «Полісся» на кордоні з Республікою Білорусь.



Про це повідомляє сайт Кабміну.



"Такі заходи покликані захистити український кордон від міграційної кризи", - йдеться у повідомленні.



Як зазначив перший заступник голови Держприкордонної служби України (ДПСУ) Володимир Никифоренко, на сьогодні на українсько-білоруському кордоні зберігається загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків мігрантів в Україну і тому правоохоронні органи спільними зусиллями вже вживають заходів щодо нарощування системи охорони кордону на ділянці.



«Для подальшого реагування на можливе ускладнення ситуації спільно із взаємодіючими державними структурами погоджено проведення спільної спеціальної прикордонної операції та опрацьовано відповідний план. І вчора ввечері вона офіційно розпочалася», – зазначив він.



Перший заступник голови ДПСУ додав, що її головне завдання – не допустити перетину нелегальними мігрантами державного кордону та попадання їх в Україну, і для цього забезпечується координація дій усіх задіяних сил.



Для керівництва операцією та оперативного обміну інформацією організовано роботу міжвідомчих координаційних штабів на центральному та обласних рівнях, на тактичному (районному) рівні створено координаційні групи управління.



Контроль режиму державного кордону здійснюватиметься збільшеними прикордонними нарядами з одночасним нарощуванням сил та засобів на можливих напрямках спроб прориву груп незаконних мігрантів.



В охороні кордону активно застосовуватиметься для патрулювання та моніторингу авіація, безпілотні авіаційні комплекси, а також технічні засоби спостереження.



Крім того, передбачено суттєве посилення прикордонного режиму вздовж українсько-білоруської ділянки державного кордону. У межах контрольованих прикордонних районів проходитимуть виставлення контрольних постів на автомобільних дорогах та патрулювання основних шляхів, що прямують до державного кордону, перевірки автобусних та залізничних станцій, проведення превентивних заходів у населених пунктах прикордоння.