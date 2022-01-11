На кордоні і в Криму залишаються десятки тисяч військових РФ - НАТО

17:02 06 травень Київ, Україна

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що після відведення російських військ із певних зон в Криму і біля кордонів України, де Росія проводила навчання, залишаються десятки тисяч військових - більше, ніж було до останнього загострення ситуації.

Про це він розповів на зустрічі міністрів оборони країн ЄС у четвер, 6 травня.

"Ми будемо обговорювати Росію. Ми зафіксували відведення частини російських військових від кордону з Україною, однак десятки тисяч російських військових залишаються біля нього і в Україні. Крім того, ми бачимо, що Росія залишила в регіоні багато зброї і готового до використання спорядження, а також ввела обмеження на переміщення в Чорному морі і доступ до Азовського моря через Керченську протоку. Тому НАТО повинно зберігати пильність і продовжувати стежити за ситуацією", - сказав Столтенберг.

Він підкреслив, що зберігається значна російська військова присутність в регіоні.

"В цілому зберігається значна російська військова присутність в регіоні, там залишається набагато більше російських військ, ніж до нещодавнього загострення ситуації", - сказав він, не вдаючись у деталі.

Він також зазначив, що на засіданні міністрів оборони країн-членів ЄС буде обговорюватися питання «агресивної російської поведінки, починаючи від небезпечних шпигунських операцій в Болгарії та Чехії, а також значного нарощування військової присутності навколо України».