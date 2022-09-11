На кордоні Харківщини довгі черги з тих, хто тікає до Росії.

08:35 11 вересня Київ, Україна

У Харківській області утворилися кілометрові черги автомобілів на кордоні з Росією, повідомляють у суботу, 10 вересня, російські пропагандисти.

Як повідомляється, в Росію біжать окупанти і колаборанти, які з ними співпрацювали, зі звільнених у ході контрнаступу ЗСУ населених пунктів регіону.

"Вже розгорнуто мобільні пункти харчування та організовано доставку їжі та води на Харківську сторону.. Також організовані пункти обігріву, вони виведені вздовж усієї черги. За потребою готові надати і медичну допомогу, на кордоні чергує бригада медиків. Усіх бажаючих готові доставити до пункту тимчасового розміщення громадян. Постараємося забезпечити всім необхідним тих, хто цього потребує", - заявив губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ звільнили кілька великих міст - Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

Звільнення регіону триває у бік Волчанська, на шляху до якого ЗСУ взяли під контроль кілька сіл. У мережі з'явилася інформація, що окупанти оголосили евакуацію з міста, його також залишають війська Росії.