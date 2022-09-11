На кордоні Харківщини довгі черги з тих, хто тікає до Росії.

У Харківській області утворилися кілометрові черги автомобілів на кордоні з Росією, повідомляють у суботу, 10 вересня, російські пропагандисти.
Як повідомляється, в Росію біжать окупанти і колаборанти, які з ними співпрацювали, зі звільнених у ході контрнаступу ЗСУ населених пунктів регіону.
Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ звільнили кілька великих міст - Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.
Звільнення регіону триває у бік Волчанська, на шляху до якого ЗСУ взяли під контроль кілька сіл. У мережі з'явилася інформація, що окупанти оголосили евакуацію з міста, його також залишають війська Росії.
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