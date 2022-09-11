На кордоні Харківщини довгі черги з тих, хто тікає до Росії.

08:35 11 вересня Київ, Україна

У Харківській області утворилися кілометрові черги автомобілів на кордоні з Росією, повідомляють у суботу, 10 вересня, російські пропагандисти.

Як повідомляється, в Росію біжать окупанти і колаборанти, які з ними співпрацювали, зі звільнених у ході контрнаступу ЗСУ населених пунктів регіону.

В сторону россии выстроились очереди из авто с бегущими врагами и предателями.

"Вже розгорнуто мобільні пункти харчування та організовано доставку їжі та води на Харківську сторону.. Також організовані пункти обігріву, вони виведені вздовж усієї черги. За потребою готові надати і медичну допомогу, на кордоні чергує бригада медиків. Усіх бажаючих готові доставити до пункту тимчасового розміщення громадян. Постараємося забезпечити всім необхідним тих, хто цього потребує", - заявив губернатор Білгородської області Росії В'ячеслав Гладков.

Нагадаємо, під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ звільнили кілька великих міст - Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

Звільнення регіону триває у бік Волчанська, на шляху до якого ЗСУ взяли під контроль кілька сіл. У мережі з'явилася інформація, що окупанти оголосили евакуацію з міста, його також залишають війська Росії.

 