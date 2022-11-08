На газовому родовищі Харківщини пробурено нову свердловину - Нафтогаз

14:26 08 листопада Київ, Україна

На газовому родовищі в Харківській області пробурено нову свердловину, що дає 140 тис. куб. м газу на добу.

Як повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій.
 
"Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наблизять нас до енергетичної незалежності - це наш безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог вибрав метою енергетичний сектор. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон. Вдячний усім фахівцям, завдяки яким проєкт було реалізовано", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.

Повідомляється, що прийняти об'єкт в експлуатацію вдалося раніше запланованого терміну.