На газовому родовищі Харківщини пробурено нову свердловину - Нафтогаз

"Збільшення видобутку власного газу та реалізація проєктів, які наблизять нас до енергетичної незалежності - це наш безумовний пріоритет, особливо сьогодні, коли ворог вибрав метою енергетичний сектор. Додатковий видобуток газу допоможе стабільніше пройти цьогорічний опалювальний сезон. Вдячний усім фахівцям, завдяки яким проєкт було реалізовано", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов.