На газовому родовищі Харківщини пробурено нову свердловину - Нафтогаз

На газовому родовищі в Харківській області пробурено нову свердловину, що дає 140 тис. куб. м газу на добу.
Як повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій.
Як повідомляє пресслужба НАК Нафтогаз України, це стало можливим завдяки оновленим геологічним даним, а також застосуванню новітніх технологій.
Повідомляється, що прийняти об'єкт в експлуатацію вдалося раніше запланованого терміну.
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