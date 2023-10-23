На фронті сталося понад 90 бойових зіткнень - Генштаб

09:38 23 жовтня Київ, Україна

За останню добу на фронті в Україні сталося понад 90 бойових зіткнень між Силами оборони України та армією країни-агресора рф, як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у своєму офіційному акаунті у Facebook 23 жовтня.



Сили України завдали сім ударів по місцях сконцентрування особового складу, озброєння та військової техніки окупантів. Збройні сили України продовжують активні бойові дії на півдні від Бахмута в Донецькій області та у напрямку Мелітополя.



Сторона окупантів відповіла 10 ракетними та 63 авіаційними ударами, включаючи атаки з використанням безпілотників, призводячи до обстрілів населених пунктів у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Крім того, росія застосувала артилерійські удари у цих регіонах, а також у Чернігівській та Сумській областях.



На Північному та Слобожанському напрямках росія підтримує військову присутність у прикордонних районах, де проводить диверсійну діяльність, щоб запобігти перекиданню українських військ. Також у Білгородській області росія збільшує щільність мінування на кордоні.



У Генштабі зазначили, що на Авдіївському напрямку ворог продовжує спроби оточення Авдіївки, але українські воїни успішно стримують його атаки, завдаючи суттєвих втрат. Також повідомляється про відбиття понад 20 атак ворога в районах Кераміку, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного та Невельського у Донецькій області.



На Мар'їнському напрямку ворог проводив невдалі штурмові дії в районах Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки на Донеччині, де українські воїни відбили 24 атаки. На Шахтарському та Запорізькому напрямках також повідомляється про успішну оборону українських захисників та відбиття атак у районах Пречистівки, Золотої Ниви у Донецькій області та Вербового, Роботиного у Запорізькій області.