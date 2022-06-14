На фронті загинув відомий активіст та розвідник Роман Ратушний

13:08 14 червня Київ, Україна

Відомий у Києві активіст, який служив у лавах ЗСУ розвідником 93 ОМБр "Холодний яр", Роман Ратушний загинув у бою під Ізюмом Харківської області 9 червня.



Про це повідомили на сторінці у Facebook ГО "Захистимо Протасів Яр", яку очолював Ратушний.



"Важкі дні.. Підтвердилася страшна новина… 9 червня у бою під Ізюмом загинув лідер нашої громади, голова ГО "Захистимо Протасів яр" та розвідник 93 ОМБр "Холодний яр" – Роман Ратушний.



Ромчик був найкращим з нас, відчайдушним, він завжди був першим у будь-якому бою і ніколи не виявляв страху. Так сталося, що в його останньому бою він був у розвіддозорі у складі бойової групи та загинув під час виконання бойового завдання", повідомляється в ГО "Захистимо Протасов Яр":



5 липня Ратушному мало виповнитися 25 років.



З першого дня повномасштабного російського вторгнення Ратушний брав участь у боях під Києвом, а потім уже у складі 93 ОМБр "Холодний яр" звільняв Тростянець, воював на Сумщині та під Ізюмом.



В ГО додали, що про дату похорону повідомлять пізніше.