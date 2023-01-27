На тлі війни в Україні пригожин та гіркін конкурують за політичний вплив у росії — ISW

13:59 27 січня Київ, Україна

Нещодавня сутичка між фінансистом групи "Вагнера" євгенієм пригожиним та колишнім російським офіцером ігорем гіркіним викриває нову сферу конкуренції між російськими націоналістичними групами за політичний вплив у росії.





25 січня гіркін звинуватив пригожина в тому, що той навмисно неправильно витлумачив його критику політичних цілей пригожина та використання інформаційного простору для нападу на воюючі в Україні сили "Вагнера". гіркін стверджував, що інтерв'ю пов'язаного з ПВК "Вагнер" видання RiaFan з неназваним командиром "Вагнера", який звинуватив гіркіна у залишенні позицій на Донбасі у 2014 році, було спробою анонімної дискредитації. Гіркін також звинуватив пригожина в тому, що він продовжує використовувати сили "Вагнера" для підтримки операцій у Сирії та в африканських країнах замість того, щоб спрямовувати своїх найманців для перемоги у війні в Україні.



Пригожин відповів, що він не має політичних амбіцій. Він заявив, що його команда намагалася підкупити гіркіна, щоб змусити його замовкнути через критику на адресу групи "Вагнера", яка могла призвести до ув'язнення його бійців за незаконну найману діяльність. Про це йдеться у аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) 25 січня гіркін звинуватив пригожина в тому, що той навмисно неправильно витлумачив його критику політичних цілей пригожина та використання інформаційного простору для нападу на воюючі в Україні сили "Вагнера". гіркін стверджував, що інтерв'ю пов'язаного з ПВК "Вагнер" видання RiaFan з неназваним командиром "Вагнера", який звинуватив гіркіна у залишенні позицій на Донбасі у 2014 році, було спробою анонімної дискредитації. Гіркін також звинуватив пригожина в тому, що він продовжує використовувати сили "Вагнера" для підтримки операцій у Сирії та в африканських країнах замість того, щоб спрямовувати своїх найманців для перемоги у війні в Україні.Пригожин відповів, що він не має політичних амбіцій. Він заявив, що його команда намагалася підкупити гіркіна, щоб змусити його замовкнути через критику на адресу групи "Вагнера", яка могла призвести до ув'язнення його бійців за незаконну найману діяльність.

"Пригожин також намагався перебільшити свій авторитет, стверджуючи, що не може вивести ПВК "Вагнер" з Африки, оскільки "дав обіцянку кільком президентам, що "захищатиме їх", стверджував, що "Вагнер" "де-факто" виграв війну в Сирії , та зазначив, що ПВК "Вагнер" вигнали з Донбасу у 2015 році”, - йдеться в аналітичному звіті.

Пригожин також повторив, що він заснував, контролює та спонсорує Вагнер. Він "саркастично запросив гіркіна приєднатися до одного із штурмових підрозділів "Вагнера" в окупованій Луганській області". На це гіркін відповів, що зробить це, якщо пригожин "пошле йому серйозне запрошення". Пригожин у відповідь заявив, що ПВК "Вагнер" не розсилає запрошення. За його словами, гіркін не буде ефективним на передовій, тому що він зацікавлений у власній кар'єрі та отриманні матеріальної вигоди.

"Пригожин і гіркін - обидва критики ведення війни президентом росії володимиром путіним - ймовірно, змагаються за вплив і заступництво серед провоєнних політиків, розчарованих ходом війни", - йдеться в аналітичному звіті.

За оцінками ISW, російські націоналісти розколоті на три окремі групи, що мають різні цілі, односторонньо критикуючи при цьому міністерство оборони (мо) росії. Це російські ветерани чи довірені особи, націоналісти з власними приватними силами, а також російські провоєнні блогери та військові кореспонденти. Гіркін представляє ветеранську фракцію завдяки своїм зв'язкам з ветеранськими організаціями, такими як всеросійські офіцерські збори, тоді як пригожин є самопроголошеним націоналістом з доступом до паралельної військової структури.