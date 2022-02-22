На тлі військової ескалації Росії Зеленський закликав повністю зупинити ПП-2

12:37 22 лютий Київ, Україна

Президент України після визнання Володимиром Путіним ЛНР та ДНР провів переговори з главами кількох держав, серед яких Алар Каріс – президент Естонії. Під час розмови з колегою Володимир Зеленський заявив про жорсткіші санкції проти Росії.



Український лідер закликав повністю зупинити поточний процес щодо «Північного потоку-2», нагадавши про події 2008 року, що відбулися в Грузії.



«Європа і світ не можуть допустити повторення таких трагічних помилок, яких було допущено в Грузії у 2008 році. Ми погодилися з необхідністю негайного запровадження санкцій за черговий акт агресії проти України. Ці санкції мають включати повну зупинку «Північного потоку-2», — наголосив Зеленський.



Нагадаємо, що під час Мюнхенської конференції з безпеки ту саму думку висловив і прем'єр-міністр Польщі. Матеуш Моравецький у свою чергу запропонував не тільки заблокувати процес по Північному потоку-2, але й відключити російський газопровід Північний потік, що нині діє.