На тлі старту деокупації Луганщини росіяни намагаються зруйнувати якнайбільше сіл

15:49 13 жовтня Київ, Україна

Війська росії намагаються зрівняти із землею села Луганської області, які нещодавно звільнили українські захисники.

Про це під час інформаційного телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Деокупація почалася. Єдине - російська армія, розуміючи, що втрачає території, крім того, що вони окопуються, будують якісь фортифікаційні споруди, заривають техніку, підривають мости, все мінують довкола, але вони ще й розстрілюють ці деокуповані села, розстрілюють із артилерії, танків та всього, що у них є, просто рівняють із землею, щоб призупинити наступ Збройних сил України", - сказав він.

Також Гайдай додав, що влада Луганщини готова оперативно надати допомогу тим населеним пунктам, які надалі звільнятимуть від окупантів.