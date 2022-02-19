На тлі напруження навколо України президент США обговорить з союзниками подальші спільні кроки





У п'ятницю президент США Джо



У Білому домі підтвердили пресі, що Байден планує провести телефонну розмову з союзниками у другій половині дня "щодо накопичення військ Росією на кордоні з Україною та зусиль зі стримування та дипломатії".



Наступного тижня також заплановано зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Державний департамент США заявив, що зустріч відбудеться, якщо не буде нового вторгнення до України. США продовжують дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи безпеки, що виникла через накопичення Росією військ поблизу кордону України.У п'ятницю президент США Джо Байден обговорить ситуацію навколо України з низкою союзників щодо НАТО. Про це повідомили у службі кандського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. У зустрічі, за інформацією служби, візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, ЄС та НАТО.У Білому домі підтвердили пресі, що Байден планує провести телефонну розмову з союзниками у другій половині дня "щодо накопичення військ Росією на кордоні з Україною та зусиль зі стримування та дипломатії".Наступного тижня також заплановано зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Державний департамент США заявив, що зустріч відбудеться, якщо не буде нового вторгнення до України.

"Якщо вони вторгнуться цими днями, стане ясно, що вони ніколи серйозно не сприймали шлях дипломатії", - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Віце-президент США Камала Гарріс зараз перебуває в Європі і очолює делегацію США на Мюнхенському безпековому форумі.



У п'ятницю Гарріс провела зустріч із генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.

"Наш союз і відданість НАТО продовжуються", - заявила Гарріс на зустрічі з генсеком Альянсу.

Візит Гарріс проходить на тлі повідомлень про можливу ескалацію російської агресії проти України. Незважаючи на заяви Росії про підтримку дипломатичного шляху врегулювання кризи, в уряді США повідомили, що Росія збільшила свій контингент поблизу українських кордонів ще на 7000. Росія заперечує намір проводити наступ.



Віце-президент США у переговорах з європейськими лідерами зосередиться на інформації про безпеку в регіоні, підкреслить єдність із союзниками та партнерами, а також підкреслить готовність відповісти у разі подальшої російської агресії.

"Наша рішучість бути поруч із союзниками і утримувати потужну єдність з НАТО та Європейським Союзом є незмінною", - заявив високопосадовець адміністрації США під час брифінгу з приводу візиту Гарріс.

У суботу Гарріс виступить із промовою на форумі.

"Віце-президент підкреслить, що єдність є джерелом сили, яке дозволить нам відповісти швидко і жорстко на будь-яку подальшу російську агресію, - заявив високопосадовець під час брифінгу. - У своїй промові Гарріс також зосередиться на запевненні наших союзників і партнерів у відданості зміцненню НАТО і підтримці союзників перед російською агресією.

Після промови в суботу Гарріс планує зустрітися із Зеленським. Це буде перша зустріч чиновників. Також на суботу запланована зустріч Гарріс із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.