На тлі напруження навколо України президент США обговорить з союзниками подальші спільні кроки

США продовжують дипломатичні зусилля щодо врегулювання кризи безпеки, що виникла через накопичення Росією військ поблизу кордону України.
У п'ятницю президент США Джо Байден обговорить ситуацію навколо України з низкою союзників щодо НАТО. Про це повідомили у службі кандського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. У зустрічі, за інформацією служби, візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, ЄС та НАТО.
У Білому домі підтвердили пресі, що Байден планує провести телефонну розмову з союзниками у другій половині дня "щодо накопичення військ Росією на кордоні з Україною та зусиль зі стримування та дипломатії".
Наступного тижня також заплановано зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Державний департамент США заявив, що зустріч відбудеться, якщо не буде нового вторгнення до України.
У п'ятницю президент США Джо Байден обговорить ситуацію навколо України з низкою союзників щодо НАТО. Про це повідомили у службі кандського прем'єр-міністра Джастіна Трюдо. У зустрічі, за інформацією служби, візьмуть участь лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Румунії, Великої Британії, ЄС та НАТО.
У Білому домі підтвердили пресі, що Байден планує провести телефонну розмову з союзниками у другій половині дня "щодо накопичення військ Росією на кордоні з Україною та зусиль зі стримування та дипломатії".
Наступного тижня також заплановано зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Державний департамент США заявив, що зустріч відбудеться, якщо не буде нового вторгнення до України.
Віце-президент США Камала Гарріс зараз перебуває в Європі і очолює делегацію США на Мюнхенському безпековому форумі.
У п'ятницю Гарріс провела зустріч із генеральним секретарем НАТО Йєнсом Столтенбергом.
Візит Гарріс проходить на тлі повідомлень про можливу ескалацію російської агресії проти України. Незважаючи на заяви Росії про підтримку дипломатичного шляху врегулювання кризи, в уряді США повідомили, що Росія збільшила свій контингент поблизу українських кордонів ще на 7000. Росія заперечує намір проводити наступ.
Віце-президент США у переговорах з європейськими лідерами зосередиться на інформації про безпеку в регіоні, підкреслить єдність із союзниками та партнерами, а також підкреслить готовність відповісти у разі подальшої російської агресії.
У суботу Гарріс виступить із промовою на форумі.
Після промови в суботу Гарріс планує зустрітися із Зеленським. Це буде перша зустріч чиновників. Також на суботу запланована зустріч Гарріс із канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
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