На цьому тижні США і РФ обговорять в Женеві стратегічну стабільність

06:39 27 липня Київ, Україна

28 липня в Женеві пройдуть переговори делегацій Росії і США з питань стратегічної стабільності. Росію на переговорах представлятиме Сергій Рябков, США - Венді Шерман.

Про це повідомляється на сайті Державного департаменту США.



"Заступниця держсекретаря Венді Шерман вирушить у Женеву, Швейцарія, на чолі американської делегації для участі в двосторонньому діалозі зі стратегічної стабільності між США і Росією, який відбудеться 28 липня", - йдеться в повідомленні



Зазначено, що ця зустріч пройде в контексті домовленостей президентів США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна про діалог між двома країнами з метою створення основи для майбутніх заходів з контролю над озброєннями і зменшення ризиків розповсюдження.