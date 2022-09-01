На Донеччині затримали агента росії, який надавав ворогові цілі для ударів

18:27 10 серпня Київ, Україна

СБУ викрила і затримала агента росії, який надавав ворогові цілі для ракетних ударів по Донецькій області і звітував про результати "прильотів".

Про це повідомили у пресцентрі СБУ.



За даними слідства, зрадником виявився мешканець Бахмута, який був завербований кадровим співробітником служби ФСБ після початку повномасштабного вторгнення росії. "Пропозицію" щодо негласної співпраці отримав на власний телефон через месенджер.



Встановлено, що російський куратор обрав йому оперативний псевдонім Сивий і поставив завдання - збирати розвіддані щодо дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на східному напрямку.



Передачу даних ворожий агент здійснював через закриті канали зв'язку, ретельно приховуючи факт співпраці зі спецслужбою країни-агресора. У своїх повідомленнях вказував на електронні геолокації об'єктів та підтверджував їх матеріалами фото-, відеофіксації.



У ході обшуку у затриманого виявлено засоби зв'язку із доказами комунікації з російським координатором.



Наразі зловмиснику повідомили про підозру в державній зраді, скоєну в умовах військового стану. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Заходи щодо викриття ворожого агента проводилися співробітниками СБУ у Вінницькій області у взаємодії з підрозділами СБУ у Донецькій та Луганській областях та Департаментом контррозвідки СБУ при процесуальному керівництві Вінницької обласної прокуратури.