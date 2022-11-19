На Донеччині розробили алгоритм дій на випадок можливого ядерного удару - ОВА

08:48 18 листопада Київ, Україна





Повідомляється, що алгоритм відпрацювали в онлайн-режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів. Керівництво Донецької області опрацювало алгоритм дій на випадок можливого ядерного удару. Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.Повідомляється, що алгоритм відпрацювали в онлайн-режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів.

"Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку подій, адже загнаний щур зі свого бункера може віддати навіть найбожевільніший наказ. У такому разі реагувати потрібно буде швидко та злагоджено", - зазначив начальник Донецької ОВА Павло Кириленко.



За його словами, у навчаннях брали участь усі профільні департаменти ОДА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліціянти та медики.



Мета навчань – отримати знання, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди.