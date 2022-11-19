На Донеччині розробили алгоритм дій на випадок можливого ядерного удару - ОВА

Керівництво Донецької області опрацювало алгоритм дій на випадок можливого ядерного удару. Про це у четвер, 17 листопада, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.
Повідомляється, що алгоритм відпрацювали в онлайн-режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів.
Повідомляється, що алгоритм відпрацювали в онлайн-режимі. Згідно з легендою навчань, росіяни застосували тактичну ядерну зброю проти одного з інфраструктурних об'єктів.
За його словами, у навчаннях брали участь усі профільні департаменти ОДА та місцевих адміністрацій, рятувальники, поліціянти та медики.
Мета навчань – отримати знання, як діяти в таких умовах з урахуванням особливостей використаної зброї та погоди.
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