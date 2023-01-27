На Донеччині загострилася ситуація на фронті

10:06 27 січня Київ, Україна

Фіксується суттєве загострення ситуації вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Про це у четвер, 26 січня, в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.



Він зазначив, що через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріл прифронтових населених пунктів Донеччини.

"Ситуація суттєво загострилася, з півдня на центр області. У нас найгарячішим був і залишається Бахмутський напрямок, втім, зараз дуже гаряче в Авдіївці. Ми спостерігаємо практично по всій лінії фронту загострення - з півдня та з півночі", - розповів він.

Кириленко зазначив, що окупанти не можуть прорвати оборону українських захисників на Донбасі.

"Ворог зазнає значних втрат в особовому складі та броньованій техніці. Через це росіяни знову вдаються до застосування тактики випаленої землі, - повідомив він.

За його словами, російські окупаційні війська стали інтенсивно обстрілювати прилеглі до лінії фронту населені пункти та громади із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Йдеться, зокрема, про райони Авдіївки, Вугледара, Торецька та Бахмута.