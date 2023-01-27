На Донеччині загострилася ситуація на фронті

Фіксується суттєве загострення ситуації вздовж усієї лінії фронту на Донеччині. Про це у четвер, 26 січня, в ефірі телемарафону розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він зазначив, що через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріл прифронтових населених пунктів Донеччини.
Він зазначив, що через відсутність успіхів на полі бою, російські окупанти посилили обстріл прифронтових населених пунктів Донеччини.
Кириленко зазначив, що окупанти не можуть прорвати оборону українських захисників на Донбасі.
За його словами, російські окупаційні війська стали інтенсивно обстрілювати прилеглі до лінії фронту населені пункти та громади із реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії. Йдеться, зокрема, про райони Авдіївки, Вугледара, Торецька та Бахмута.
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