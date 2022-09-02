На Донеччині відбувся обмін військовополоненими

16:59 02 вересня Київ, Україна

В рамках обміну військовополоненими на Донеччині Україна змогла повернути 14 осіб.



Про це повідомляє Координаційний штаб із поводження з військовополоненими у п'ятницю, 2 вересня.



Серед звільнених – офіцер та військовий медик.



"Трохи втомилися, процес обміну тривав 2 дні. Але головне, що наші бійці повернулися додому", - написав Володимир Золкін у соцмережах.



Додому повернулися 10 бійців 58 ОМБр, які були у полоні з 22 травня, та 4 з 30 ОМБр, які перебували в полоні з 26 травня.