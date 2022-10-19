На Донбасі зафіксували перекидання ворожої техніки - Гайдай

08:06 19 жовтня Київ, Україна

Війська росії активно стягують свою техніку на Донбасі і перекидають у регіон нещодавно мобілізованих солдатів.



Про це у вівторок, 18 жовтня, в ефірі телемарафону повідомив Глава Луганської ОВА.



Він також зазначив, що росіяни, щоб унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ, підірвали кілька мостів.



Водночас, за словами Гайдая, українські воїни продовжують показувати загарбникам, що на тимчасово окупованих територіях у них немає жодних шансів. Зокрема, дуже успішно діють українські артилеристи.

"Вони чітко влучають у склади та командні пункти окупантів", - розповів Гайдай.



Говорячи про ситуацію на Луганщині, Гайдай попередив місцеве населення про те, що повертатися додому – небезпечне.