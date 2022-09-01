На Донбасі ЗСУ відбили 11 атак окупантів - Гайдай

10:40 18 серпня Київ, Україна

За добу 17 серпня ЗСУ відбили 11 атак росіян на Донбасі.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Протягом 17 серпня 11 разів росіяни спробували атакувати позиції українських військових у різних напрямках на кордоні Луганської та Донецької областей. За кожної з цих спроб українські військові завдали противнику втрат і змусили відступити", - наголосив губернатор.

У ніч на 18 серпня ворожа диверсійно-розвідувальна група намагалася покращити тактичне становище, проте успіху не досягла.