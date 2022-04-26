На Донбасі росіяни хочуть влаштувати провокацію на Карлівському водосховищі

Росіяни можуть планувати провокаційні вибухи на греблі Карлівського водосховища на Донеччині.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
У той самий час, з посиланням на міноборони рф, пропагандисти повідомляють, що "у разі підриву греблі в зоні затоплення перебуватиме 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч людей".
У ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, проте не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.
Раніше повідомлялося, що проти мирних жителів Маріуполя та українських захисників на "Азовсталі" росія планує здійснити бомбово-ракетні удари боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.
Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед своїх військовослужбовців, рф може здійснити так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення із приміщень підприємства.
У ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, проте не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.
Раніше повідомлялося, що проти мирних жителів Маріуполя та українських захисників на "Азовсталі" росія планує здійснити бомбово-ракетні удари боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.
Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед своїх військовослужбовців, рф може здійснити так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення із приміщень підприємства.
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