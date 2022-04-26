На Донбасі росіяни хочуть влаштувати провокацію на Карлівському водосховищі

10:42 26 квітня Київ, Україна

Росіяни можуть планувати провокаційні вибухи на греблі Карлівського водосховища на Донеччині.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"У кількох проросійських Telegram-каналах, які здійснюють медійний супровід війни рф проти України, з'явилася інформація про те, що "у населеному пункті Карлівка (ОРДО) націоналістичні батальйони замінували дамбу Карлівського водосховища", - йдеться у повідомленні.

У той самий час, з посиланням на міноборони рф, пропагандисти повідомляють, що "у разі підриву греблі в зоні затоплення перебуватиме 6 населених пунктів із загальною чисельністю населення понад 10 тисяч людей".



У ЦПД зазначають, що це може бути інформаційно-психологічною операцією окупантів, проте не можна повністю виключати можливості реалізації такого плану.



Раніше повідомлялося, що проти мирних жителів Маріуполя та українських захисників на "Азовсталі" росія планує здійснити бомбово-ракетні удари боєприпасами – носіями бойових отруйних речовин.



Згідно з останніми даними, для того, щоб уникнути втрат серед своїх військовослужбовців, рф може здійснити так зване "викурювання" українських захисників та мирного населення із приміщень підприємства.