На Донбасі з'явилася "держвласність" ДНР

13:34 14 травень Київ, Україна

Квартири та інші житлові приміщення Донбасу, які певний час знаходяться без власника, переходять в держвласність ДНР.

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ в п'ятницю, 14 травня.



У соцмережах з'являються фото квартир, які заарештовують співробітники так званої "виконавчої служби ДНР" - на дверях залишають повідомлення з написом "Опечатано виконавчою службою" і номером телефону місцевого мобільного оператора.



У свою чергу журналісти ЗМІ на підконтрольній Україні території подзвонили за цим номером, і чоловік, який відповів, не заперечував, що займається питаннями опечатаних квартир.



В кінці квітня в "ДНР" почали забирати порожні квартири в "держвласність". "Безгоспну" нерухомість буде забирати "держава" - обіцяють, що будуть передавати квартири "нужденним".



Раніше підрозділи ДСНС відремонтували 1,5 тисячі будинків жителів Донбасу. Житлові квартали населених пунктів в зоні ООС регулярно піддаються обстрілу з боку бойовиків російсько-окупаційних формувань.