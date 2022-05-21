На Донбас прибула чергова гуманітарна допомога з РФ. У відповідь МЗС України направив ноту протесту

Через неконтрольовані українськими прикордонниками пункти пропуску Росія переправила на територію України черговий гуманітарний конвой.
Про це повідомили в пресслужбі МЗС.
Відзначається, що незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" і "Успенка". При цьому російська сторона зробила неможливим здійснення українськими прикордонниками та митниками передбачених законодавством України та нормами міжнародного права обов'язкових контрольних процедур.
Українська сторона також зажадала надалі спрямовувати їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.
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