На Дніпропетровщині затримали агента рф

11:26 03 серпня Київ, Україна

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури мешканцю Дніпра повідомили про підозру у державній зраді.

Про це 2 серпня повідомляє Офіс Генерального прокурора.



За даними слідства, чоловік, виконуючи завдання представників фсб росії, збирав і передавав їм інформацію про місця дислокації військових підрозділів Збройних сил України, переміщення військової техніки, кількість, напрямок їхнього руху, розташування залізничних вокзалів та аеродромів на території Дніпропетровської області.



Інформатор передавав дані, фотографії та відеофіксацію через Telegram. При цьому чоловік усвідомлював, що надану їм інформацію ворог може використовувати для здійснення артилерійських чи авіаударів.



Підозрюваного затримано при виконанні чергового завдання ворога. Під час обшуку його транспортного засобу вилучено мобільний телефон, який використовувався у протиправній діяльності.



В цей час йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.



Досудове розслідування здійснюється слідчими Управління СБУ у Дніпропетровській області.