На деокупованих територіях трьох областей виявили тіла 868 цивільних, серед яких є діти

15:33 03 листопада Київ, Україна

На деокупованих територіях Донецької, Харківської та Херсонської областей поліціянти виявили тіла 868 цивільних, серед яких 24 дитини.

Про це на брифінгу в Military Media Center повідомив начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції Олексій Сергєєв. Зокрема, 2 листопада у цих регіонах виявили тіла 14 осіб.



За словами Сергєєва, це чергове підтвердження того, що росія здійснює фактично геноцид українського народу. Загалом на деокупованих територіях цих областей слідчі поліції задокументували 2670 військових злочинів, розповів він.

"Усього протягом дії військового стану розпочато понад 41 тисячу кримінальних проваджень за фактами скоєння на території України військовослужбовцями росії та їхніми поплічниками військових злочинів", - розповів Сергєєв.

Так, за статтями про порушення законів та звичаїв війни розпочали понад 30 тисяч кримінальних проваджень, про посягання на територіальну цілісність та недоторканність України – майже 9 тисяч, про колабораційну діяльність – майже 2 тисячі.



Крім того, на території деокупованих районів поліцією виявлено 34 катівні та місця утримання громадян, розповів Сергєєв. З них понад дві третини – 24 – на Харківщині. По 3 у Херсонській та Київській областях. 2 у Сумській, по 1 у Донецькій та Чернігівській.

“28 жовтня проведено огляд будівлі Петрівської гімназії Шевченківської селищної ради в Харківській області, де утримувалися цивільні особи, які від нелюдів зазнавали фізичного та психологічного насильства. За вказаними фактами слідчими розпочато 16 кримінальних проваджень, з яких 11 зараз передано за підслідністю до СБУ”, - розповів Сергєєв.

За його словами, також виявили та задокументували 34 місця ув'язнення, катівні, фільтраційні табори, створені на тимчасово окупованих територіях України (27) та безпосередньо в росії (7 таких місць).



Сергєєв також повідомив, що на тимчасово непідконтрольних територіях Донбасу задокументовано діяльність 4 терористичних організацій. Це так зване "Міністерство ДБ "ДНР", Калінінська виправна колонія 27, колишнє приміщення Горлівського міського управління УМВС України в Донецькій області та виправна колонія номер 120 у Оленівці. Вже заочно повідомили про підозру 23 людей.